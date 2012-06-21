Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом минулого року на Сумщині реалізовано чотири інвестиційних проекти в харчовій та переробній промисловості, які дозволили аграріям краю зміцнити власні економічні позиції.
Так, на Кролевецькому комбікормовому заводі введено в експлуатацію елеватор потужністю 185 тисяч тонн, а в ТОВ «Агробізнес ТСК» обладнували цех з переробки овочів на чотири тисячі тонн.
На аграрному ринку України «Агробізнес ТСК» працює вже 13 років. Спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, виробництві тваринницької продукції та їх переробці.
Разом з тим господарство відроджує традиційні для Сумщини овочівництво і картоплярство. Зокрема, впродовж останніх семи років тут культивують вирощування бульби.