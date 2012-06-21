Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після тривалих консультацій з екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані та експертами з безпеки компанії «Guliani Security & Safety» у Харкові на кшталт американської служби порятунку розпочалися роботи щодо створення першого в Україні Міського ситуаційного центру. Цьому передувала також поїздка харківських фахівців за досвідом до колег із Нью-Йорка.
Принципи та механізми організації нового для України починання стали предметом обговорення та дискусій на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Ми вже приблизно розуміємо, де буде знаходитися центр. Можливості цієї мережі будуть унікальними, тому що там будуть зовсім інші заходи і час реагування. У центрі встановимо серйозне програмне забезпечення, туди виведуть всі відеокамери системи «Безпечне місто» і системи безпечного дорожнього руху. Це буде управлінський мозок, який стежитиме за безпекою міста з блискавичним реагуванням на всі надзвичайні ситуації. У центрі буде база даних з картами міста, районів, місць розташування пожежних гідрантів. Коли надходить дзвінок про те, що виникла певна ситуація, оператор бачить по GPS, де знаходяться потрібні машини, відразу передає їм адресу і план об’єкта, і, наприклад, патрульним буде зрозуміло, як вони заходять і як реагують. З початком роботи Міського ситуаційного центру багато в чому ручне управління певними процесами відпаде, все буде доведено до автоматизму», – повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
У новоствореному центрі працюватимуть диспетчери інформаційно-диспетчерської служби «15-62», а також оператори, які будуть зв’язуватися з патрульної поліцією, райвідділами поліції, рятувальниками, швидкою допомогою, «Харківобленерго» і «Харківміськгазом». Для спрощення зв’язку з ситуаційним центром буде окремо виділено телефонний номер, на зразок американського 911.