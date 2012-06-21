Ірина ПОЛІЩУК,
для «Урядовий кур’єр»
У системі електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) з’явилися лоти, які було заарештовано через заборгованість із виплати аліментів.
Зокрема на продаж виставлено: автомобіль MAZDA 3, стартова ціна 138 400 грн.; 1/2 частки чотирикімнатної квартири у Львові, стартова ціна 350 000 грн.; земельна ділянка у Львівській області, стартова ціна 62 040 грн.
«Щодо автомобіля MAZDA 3, там борг за виконавчим провадженням склав понад 86 тис. грн. Аліментник не платив своїм чотирьом дітям з 2015 року, – зазначив оглядачеві «Урядового кур’єра» генеральний директор ДП «СЕТАМ» OpenMarket Віктор Вишньов. – А так всі лоти за гарною ціною і нас чекають активні торги. Наші аукціони проходять чесно та швидко. Тож я щиро раджу громадянам не накопичувати борги за аліментами. Не говорячи про етичний бік проблеми, тепер це просто невигідно, адже механізм арешту й продажу працюватиме невідворотно».