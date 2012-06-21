Кілька років тому археологи виявили на розкопках у Колорадо фрагмент іспанського пістолета, справжній вік якого став відомий лише недавно. Це означає, що іспанські колоністи здійснювали вилазки на територію сучасного Колорадо на 100 років раніше, ніж вважали вчені.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
У районі Канна-Крік в західному Колорадо, приблизно в 40 кілометрах на південь від Гранд-Джанкшн, археологи знайшли фрагмент іспанського пістолета, вік якого становить 500 років. Знахідка – це пружинний важіль, відомий як «собачка» і характерний для пістолетів XVI століття. На підставі цієї знахідки вчені припускають, що іспанські колонізатори могли здійснювати походи на північ Колорадо на цілих 100 років раніше, ніж вважалося досі.
Фрагмент пістолета виявили кілька років тому. Проте, тільки недавно дослідники змогли провести аналіз металу і встановити, що вік знахідки і справді становить п'ять століть. Це відкриття виявилося для дослідників сюрпризом, так як до цих пір артефакти часів колоніальної Іспанії 1500-х років були виявлені тільки на півночі Техасу і Нью-Мексико. Вчені вже розробили кілька теорій про те, як пістолет міг потрапити в Колорадо – вважалося, що цей регіон іспанці почали освоювати лише в 1700-і роки.
Девід Бейлі, куратор музею Західного Колорадо, вважає, що якщо археологам вдасться знайти й інші частини пістолета, вони зможуть назвати ще більш точну дату його виготовлення – у ті часи зброя швидко зношувалася, а тому різні його фрагменти постійно оновлювалися.