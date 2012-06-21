Коли в центрі Любляни, столиці Словенії, розпочалися масштабні розкопки, словенські археологи, звісно, очікували на деякі цікаві відкриття. Але те, що вони знайшли їх приємно здивувала, шукачі історії натрапили на багату могилу невідомої жінки. Вчені вважають, що вона була лідером християнської громади, оскільки лише цей факт здатний пояснити таку кількість знайдених у могилі артефактів з християнською атрибутикою.
Ким насправді була ця загадкова жінка? Археологи вважають, що жінка була першою людиною, похованою на кладовищі під вулицею Госпосветською, і що її могила була центральною у некрополі. Ймовірно, вона була видатною та впливовою людиною в римській Емоні. Однак її соціальний статус і місце народження залишаються загадкою і предметом для дискусій. Аналіз її фізичних решток повинен відповісти на деякі з цих запитань у майбутньому. Наразі, більшість цінних знахідок з розкопок могили можна побачити в скарбниці Міського музею Любляни.
Археологів також цікавлять події, що відбувалися після поховання цієї загадкової жінки. Каплицю, в якій її поховали, потім знесли й збудували більшу споруду на місці усипальниці. Всередині цієї споруди християнська громада Емони практикувала похоронну процесію, відому як ad sanctos (з латинської – в святості), згідно з якою небіжчиків ховали біля святих, щоб ті теж вважалися святими.
Нинішню Любляну заснували як римське поселення Емона майже 2000 років тому. Населення Емони складалося насамперед з колоністів, вигнаних з північної Італії через брак землі, але пізніше тут оселилися ветерани воєн, які свого часу допомагали створювати Римську імперію. З попередніх розкопок у цьому районі археологи дізналися, що частина римського кладовища, ймовірно, лежить під вулицею Госпосветською, а тому сподіваються знайти давніші могили.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»