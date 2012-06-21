Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Особовий склад Національної поліції Сумщини щойно одержав 13 новеньких автомобілів, які стануть в особливій нагоді під час виконання правоохоронцями службових обов’язків.
Зокрема, 8 автомобілів марки «Skoda Rapid» патрулюватимуть основні дороги області, приміські та центральні території, а 5 «Renault Duster» прикордонні ділянки, де важкопрохідні дороги.
За повідомленням сектору комунікацій Національної поліції Сумщини, всі автомобілі укомплектовані вогнегасникам, аптечками, спеціальним спорядженням.
Минулого року поліція області вже одержала 18 новеньких автомобілів, на додаткове устаткування яких витрачено майже 50 тисяч гривень. Однак навіть такої загальної кількості транспорту поки що не вистачає і забезпеченість правоохоронного підрозділу становить лише 70%.