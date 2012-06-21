Зростання цін на нафту у світі наразі не відіб’ється на українському ринку. Більше того, вартість палива може навіть знизитися на 1 гривню на літр.
Ціни на нафту в світі помірно зростають. Так, вранці в понеділок, 5 березня, ф’ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,33% до 64,58 долара за барель. Ф’ючерсні контракти на американську легку нафту WTI були на 0,31% вищими за ті, які було встановлено напередодні. Генеральний секретар країн-виробників нафти ОПЕК та інші великі виробники нафти повинні в понеділок зустрітися з американськими компаніями сланців, щоби узгодити проблеми, які постали сьогодні перед ринком нафти та виробити суспільну позицію щодо подальших дій.
Як відомо ще в грудні 2016 року ОПЕК разом із Росією домовилися скоротити видобуток сировини приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу попиту і пропозиції. Ця угода діє до кінця поточного року, проте, за словами міністра енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруі, ОПЕК не розглядатиме її пролонгації на 2019 рік.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» експерт консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, допоки ще зарано говорити про можливе підвищення цін на нафтопродукти в зв’яку з останніми подіями на українському ринку: «Навіть ми можемо спрогнозувати деяке зниження цін на бензин та дизпаливо (в середньому на 1 гривню на літр), враховуючи падіння цін на нафту в лютому і зміцнення гривні. Однак ще треба більше часу для того, щоб впевнитися в цій тенденції».