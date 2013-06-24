Відтепер в екосистемі «Мрія» з’явиться напрям для дитячих садків. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Пілотний проєкт «Мрія.Дошкілля» впроваджують у 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки в різних регіонах: на Одещині, Івано­Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

«Таким чином Мрія об’єднає дві освітні ланки: дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів», — розповіла очільниця уряду.

Основні функції: цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності, зручне планування занять, конструктор конспектів за допомогою ШІ, сповіщення для батьків про день дитини в садочку, корисний контент для розвитку дитини.

«Ми прагнемо, щоб вихователі мали більше часу для дітей, а батьки краще розуміли, що відбувається в житті дитини поза домом», — наголосила Юлія Свириденко.

Після завершення пілотування Мрія.Дошкілля стане доступною для всіх українських дитсадків.

«Мрія.Дошкілля знижує бюрократичне навантаження на вихователів і вивільняє більше часу на взаємодію з дітьми та їхнє навчання. Для батьків це насамперед доступ до інформації про те, як минув день дитини в садочку. В умовах війни це також питання спокою, довіри і швидкої комунікації із закладом. Держава системно інвестує в дошкільну освіту — в безпечні простори, оснащення й цифрові рішення, які покращують щоденний досвід дітей, батьків і педагогів. Зокрема, Міністерство освіти і науки працює над залученням коштів на технічне оснащення садочків у межах програми LEARN для дошкілля», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що відтепер е­Картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії — і для себе, і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Що змінилося:

­електронну картку платника податків із QR­кодом може замовити будь­який українець віком понад 14 років — самостійно без візиту до податкової;

­батьки можуть замовити е­Картку для себе, а також оформити РНОКПП та е­Картку для дитини до 17 років — одразу в цифровому форматі; готовий документ автоматично з’явиться в застосунку батьків.

За словами очільниці уряду, ця зміна працює зокрема для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е­Консул.

Що потрібно зробити для отримання цифрових документів:

­щоб отримати РНОКПП дитині у Дії: відкрийте застосунок «Дія» — перейдіть у розділ «Податкові послуги» — оберіть «Податковий номер дитині» — введіть або підтвердьте контактні дані — перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом;

­щоб отримати е­Картку платника податків у Дії: відкрийте застосунок «Дія» — перейдіть у розділ «Податкові послуги» — оберіть «е­Картка платника податків для себе чи дитини» — введіть або підтвердьте контактні дані — перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.

Прем’єр­міністр подякувала командам Міністерства цифрової трансформації, Державної податкової служби та консульської служби МЗС, які працювали над створенням цієї цифрової послуги для українців в Україні і за кордоном.

«Нині понад 24 мільйони українців користуються Дією. І наше завдання — щоб таких простих і зрозумілих цифрових сервісів ставало ще більше», — наголосила Юлія Свириденко.

За словами очільниці Державної податкової служби Лесі Карнаух, процес оформлення картки платника податків скоротиться вдесятеро. Отримати картку кожен зможе протягом одного — трьох днів.

«Оформлення РНОКПП — найпопулярніша адміністративна послуга серед платників. Торік ДПС оформила понад 600 тис. РНОКПП, із них 100 тис. — через електронний кабінет платника. Щороку кількість електронних заяв на отримання картки платника податків зростає», — повідомила Леся Карнаух.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки

Державна податкова служба