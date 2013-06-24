Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єґером. Одна з головних тем обговорення — посилення української протиповітряної оборони та оперативна реалізація домовленостей, щоб забезпечити ефективну підготовку до зими. Ішлося також про потенційні загрози для Європи з боку росії та спеціальний формат безпекової співпраці — Drone Deals.

Сторони обговорили посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення достойного миру, а також можливі контакти у форматах Е3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) та Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія). Володимир Зеленський наголосив, що європейцям важливо бути більш ініціативними й докладати всіх можливих зусиль для наближення миру.

Окрему увагу було відведено повноправному членству України в Євросоюзі. Глава Української держави наголосив, що наша країна розраховує на підтримку від Німеччини та готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. За словами Президента України, це стане сильним кроком і важливим сигналом для всього українського суспільства.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку рішення Євросоюзу про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Він наголосив, що важливо якомога швидше переказати перший транш, щоб розпочати виробництво дронів, які допоможуть захищатися від російських ударів.

Президент України провів зустріч із представниками американського аналітичного центру «Інститут Гудзона». Він подякував за увагу до України, підтримку проєктів першої леді Олени Зеленської та постійну допомогу, окрему вдячність висловив звичайним американським людям за підтримку, яка відчувається впродовж усіх років повномасштабної російської агресії. Україна дуже цінує кожен вияв допомоги та небайдужість американських сердець до нашої боротьби за незалежність.К

«Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, і справді важливо, що в нас є такі сильні союзники на різних рівнях», — сказав Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі США у переговорному процесі. За словами глави держави, Україна розраховує, що пауза в переговорах зрештою завершиться і дипломатія активізується.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських обстрілів цими днями й наголосив, що на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську протиповітряну оборону.К

Представники Інституту Гудзона відзначили сильні позиції України на фронті й розповіли про спілкування зі звичайними українцями під час цього візиту, зокрема з бойовими медиками.

Джерело:

Офіс Президента