Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Корпорація з Піднебесної береться збудувати міст через Дніпро біля Кременчука. Її представники підписали у Полтаві відповідний меморандум про співпрацю з Полтавської обласною владою.
Питання будівництва на Полтавщині мосту через Дніпро надзвичайно актуальне. Крюківський міст у Кременчуці в аварійному стані і непридатний для експлуатації. Для центральної України будівництво нового мосту – стратегічно важливий проект. Як продовження міжнародної траси Полтава-Олександрія майбутній міст з’єднуватиме її східну й центральну частини.
Документом передбачено, що Полтавщина постачатиме будматеріали та інші ресурси для будівництва мосту, й максимально залучатиме для цього підрядників з числа місцевих компаній. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко обіцяє сприяти залученню до реалізації проекту промислових підприємств, що спеціалізуються на випуску продукції для дорожньої галузі, зокрема Кременчуцького заводу дорожніх машин і КрАЗу.
«Ми багато часу присвятили цьому, першому в Україні проекту. Тому це не тільки велика честь, а й велика відповідальність, – наголосив під час підписання меморандуму заступник Генерального директора корпорації пан Луо Янь. – З боку нашої організації обіцяємо найвищу якість виконання робіт. Як міжнародний підрядник, який працює в багатьох країнах світу, вкладемо свій професіоналізм, найкращі здобутки й технології. Щоб можна було демонструвати проект не тільки в Україні, а й гостям з інших країн».
Обговорення майбутньої співпраці розпочалося торік. Гість розповів, що за минулі десять місяців часу не марнували, активно працюючи над проектом. Він сподівається спільними зусиллями спорудити не лише міст через Дніпро, а й реалізувати інші інфраструктурні проекти на Полтавщині.
Коли будівництво розпочнеться, китайська корпорація планує підтримувати соціальні проекти в Полтавській області. Зокрема надавати фінансову та технічну підтримку школам і лікарням.