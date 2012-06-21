Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Громадська організація «Фундація прав людини» розпочала реалізацію в Україні нової правозахисної програми «I am Media», яка спрямована на посилення активності внутрішньо переміщених жінок на місцевому рівні через системне використання можливостей блогерства у соціальних медіа ресурсах Черкаської, Кіровоградської та Львівської областей. Проект реалізується за фінансової підтримки Фонду Роберта Боша у партнерстві з Черкаською обласною державною адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Небайдужі».
Як зазначила координатор проекту на Черкащині Маїна Кулик, Національна програма соціально-економічного захисту внутрішньо переміщених осіб впроваджується в Україні з 2015 року і охопила вже 16 областей. Мета конкретного проекту — допомогти в підготовці блогерів, які мають мотивацію та бажання реагувати на різноманітні соціальні процеси, що передбачають суспільний резонанс на місцевому або національному рівнях, шляхом висвітлення своєї позиції у форматі блогу — відео, аудіо чи друкованого тексту. Важливими при цьому є організація і комунікація внутрішньо переміщених осіб у питаннях активного правозахисту та блогерства, співпраця з органами влади.
За словами першого заступника голови облдержадміністрації Віталія Коваля, залучення внутрішньо переміщених осіб, котрі вимушені шукати нове місце проживання, до активної участі у житті громад, реалізації цікавих проектів, зокрема відкриття власного бізнесу — над цим працює місцева влада разом із неурядовими громадськими організаціями. Крім того, на Черкащині вже другий рік втілюють менторські інноваційні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Вони в межах тісної співпраці з органами влади передбачають допомогу в отриманні нових навиків для працевлаштування та стали ефективним інструментом для самореалізації і започаткування власної справи.
Торік навчання з метою започаткування та допомоги у розвитку власної справи пройшли 150 осіб з числа переміщених та місцевого населення області. Одним із перспективних напрямків для осіб, які навчалися на тренінгах, є сфера онлайн. Нині, за українськими інформаційними повідомленнями, в ній працює 30-40% відсотків малого і середнього бізнесу.
Під час круглого столу, де йшла мова про втілення проекту на Черкащині, успішні лідери внутрішньо переміщених осіб, представники органів державної влади, відомі блогери та провідні журналісти розповіли майбутнім колегам про власний досвід. Мова зокрема йшла про організацію роботи та комунікації в питаннях активного правозахисту та блогерства й налагодження співпраці з органами влади. Найближчим часом планується відібрати десять менторських пар (ментор-менті) для реалізації в якості наставника, допомоги у створенні блогів, пошуку нових інтернет-можливостей, комунікацій та шляхів реалізації проектів у соціальній сфері, зокрема укладання угод для переміщених осіб, організувати семінар-тренінг «Сила блогу — в розвитку громади» та цілу низку інших заходів.