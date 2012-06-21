Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Прокуратура Вінницької області викрила службових осіб управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які втягували жінок у заняття проституцією.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Під час спеціальної операції відповідних підрозділів Національної поліції та прокуратури області щодо виявлення та припинення діяльності закладів, які надають послуги інтимного характеру, 15 березня цього року було проведено 15 обшуків. Обшуки провели і в закладах, які маскувались під масажні салони у Вінниці, а також у помешканнях, автомобілях та службових кабінетах поліцейських.
Під час обшуків виявлено та вилучено гроші, отримані за заняття «найдревнішим ремеслом», сейфи, мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, біологічні зразки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси, холодну зброю та паспорти осіб, втягнутих у заняття проституцією, тощо. У кримінальному провадженні проводять слідчі та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводить огляди та обшуки, допитують заявників та свідків. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, встановлено, що посадові особи управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з іншими особами втягнули жінок в заняття проституцією.