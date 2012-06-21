Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Порівняно з початком минулого року на Сумщині зросла кількість виявлених порушень рибного законодавства.
Про це йшлося під час наради з інспекторами Сумського рибоохоронного патруля в Управлінні Державного рибного агентства в Сумській області.
Як наголошувалося, лише протягом лютого рибні інспектори провели 73 рейди і виявили 93 правопорушення, під час яких вилучено понад 50 одиниць заборонених знарядь ловлі риби – сітки, екрани, павуки тощо. На їх основі складено 13 відповідних актів, а до судів надійшло 27 справ для притягнення винних до адміністративної відповідальності.
Подібна статистика навряд чи пов’язана з якимись особливостями початку року. З 8 вересня 2017-го на території Сумщини запрацював рибоохоронний патруль, що й позначилося на кількості виявлених порушень рибного законодавства. Адже у розпорядженні 12 інспекторів, які контролюють водні об’єкти краю, моторний човен з причепом, автомобіль та інші технічні засоби, що й дозволяє набагато ефективніше боротися з браконьєрами.