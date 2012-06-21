18 квітня делегація Представництва Європейського Союзу в Україні з офіційним візитом відвідала місто Прилуки. Загалом нині триває інформаційна кампанія Представництва ЄС «Будуймо Європу в Україні», в рамках якої в країні відбуваються інформаційно-просвітницькі заходи. Їх мета — поширення європейських цінностей і підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
Тож і в Прилуках у межах проекту відбувся інформаційний захід — брейн-ринг для школярів «Будуємо Європу в Україні», який провели в міській центральній бібліотеці імені Л. Забашти. Головні завдання заходу: поглибити знання учнів про країни Європи, які входять до складу ЄС; розвивати активну громадянську позицію, вивчити європейські цінності, вміти логічно мислити, виховувати серед молоді повагу до національних, духовних, культурних надбань європейських народів тощо. До бібліотеки завітали учні з прилуцьких шкіл, які і взяли участь у заході. Було створено чотири команди: з Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ рівня акредитації № 7 — «Європейський погляд», Гімназії №1 імені Георгія Вороного — «Єдність», Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ рівня акредитації № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій — «Співдружність», Прилуцької гімназії №5 імені В. А. Затолокіна — «Космополіт».
Ведуча брейн-рингу ставила запитання різних рівнів складності. Деякі легкі, приміром: «Цей твір покладено на музику Бетховена і 1993 року став гімном ЄС. Що це за твір та хто його автор?» — учні легко відповіли, що це «Ода до Радості» Фрідріха Шиллера. Але були запитання й важчі: «Це місто — важливий фінансовий, культурний, транспортний центр Німеччини, у якому розташований Європейський центральний банк і щороку проходить чи не найбільший книжковий ярмарок у світі. Назвіть це місто» — на це запитання школярі не відразу відповіли, але шляхом обговорення в командах знайшли правильну відповідь. Тож узявши участь у грі на тему Європейського Союзу, школярі збагатили свої знання про історію Європи, її економічне, культурне, політичне життя. До того ж захід сприяв розвитку навичок аналітичного мовлення.
У підсумку перше місце виборола команда «Єдність», друге — «Космополіт», третє — «Європейський погляд», четверте — «Співдружність». Кожна команда отримала подарунки — футболки, кепки, блокноти й сумки. А найактивнішим з команд вручили флешки.
Олеся ДРОБОТ
для «Урядового кур’єра»