Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Про це говорили в Рівному учасники регіонального форуму «Децентралізація в дії: місце «району» в новій системі адміністративно-територіального устрою України», який організував центр розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми U- LEAD з Європою та за участі представників Мінрегіону.
Його учасники – голови ОТГ , голови районних державних адміністрацій та районних рад, експерти, журналісти. Адже проблема насущна: в умовах повної децентралізації в Україні працюють уже 132 райони, з них три – на Рівненщині.
Що далі?
- Далі – прийняття законопроекту № 6636, який вніс уряд. Причому, гадаю, ще на цій сесії парламенту, до липня, – відзначив експерт із децентралізації Юрій Ганущак. – Замість 490 районів будемо мати 100 – це, як на мене, найбільш оптимальний варіант адміністративно-територіально устрою. Але ці процеси мають відбуватися паралельно із об’єднанням громад: тут, до речі, Рубікон уже перейдено, тож дороги назад немає. Адже на місцеві вибори 2020 року країна має вийти в єдиному адміністративно-територіальному форматі.
Що ж стосується меж областей, то їх переглядати не планують. Експерти кажуть, що регіональний рівень (області) – це насамперед розвиток територій. А потенційний ресурс цього розвитку навіть у нинішніх межах областей реалізований лише на 10-15 %.