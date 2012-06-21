Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Саме на таку суму щомісяця поповнює бюджет Рівного регіональний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Подібна динаміка спостерігається з липня минулого року, коли тут розпочали оформлення паспортів: як закордонних, так і внутрішніх українських, у тому числі у формі пластикової ID-картки.
До речі, нещодавно закордонний паспорт отримав 10-тисячний клієнт, якого привітала дружна й завжди усміхнена команда регіонального ЦНАПу на чолі з Юлією Шигорєвою. А ще в цьому комфортному приміщенні запрацювала сучасна база даних: електронний документообіг, електронний цифровий підпис – це реалії дня сьогоднішнього, які дозволяють вкрай оперативно отримати будь-яку з послуг у 5-ти секторах. Тож міський голова Рівного Володимир Хомко гордо вручив колективу ЦНАПу сертифікат якості міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2015:
"Здається, зовсім недавно, наприкінці січня 2016-го, Президент України Петро Порошенко відкрив наш ЦНАП, а сьогодні, як ми й сподівалися, тут напрацьовано цілісний та ефективний механізм надання якісних послуг. Зручно, вигідно, оперативно – причому, не лише для рівнян, а для жителів усього регіону".
До слова, поки дорослі оформлюють право власності чи паспорт, діти залюбки граються на обладнаній спеціально для них території і зовсім не поспішають звідси додому. А ще тут проходять фотовиставки, конкурси дитячих малюнків, знаходять підтримку громадські ініціативи, сюди приїздять по досвід делегації з інших міст.