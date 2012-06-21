Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Дві шахти, «Золоте» та «Карбоніт», де 176 шахтарів перебували під землею, а також населені пункти Золоте, Карбоніт та Родіна, що знаходяться в прифронтовій частині підконтрольної території Луганщини, кілька годин були знеструмлені через негоду.
«Аварійне відключення відбулося через обрив проводу на основний ЛЕП», – повідомили у ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».
Кілька годин знадобилося енергетикам, аби полагодити пошкоджену основну лінію електропередач та відновити електропостачання десяти тисячам споживачів у цих населених пунктах.
Як зазначають на підприємстві, аварійні відключення викликані і несприятливими погодними умовами, і нестабільністю енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом півтора року.
Наразі погодні умови в області залишаються складними.