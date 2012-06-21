Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У березні нинішньогог року стартував Національний суспільно-медійний проект «Нові лідери». Проект заснований 34 громадськими організаціями та підтримано групою StarLightMedia.
Цими днями у проекті «Нові лідери» зареєструвався депутат Черкаської міської ради Микола Фомич зі своєю програмою «Школа корисних звичок», яка спрямована на досягнення енергетичної безпеки країни.
На суд аудиторії проекту та експертів Микола Фомич виніс ідею «Школи корисних звичок», тобто досягнення програмної мети — забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом виховання у дітей дошкільного віку культури ресурсозбереження та формування ресурсозберігаючої поведінки у побуті.
Ті, хто набере найбільше голосів, стануть героями телевізійного формату, який вийде в ефір на одному з телеканалів у вересні 2018 року. Переможець отримає не лише соціальний капітал і медійність, а й грошовий приз для реалізації ідеї або розвитку політичної кар’єри.
Зараз на сайті «Нові лідери» зареєструвалася майже тисяча осіб. 114 з них зареєструвалися як майбутні лідери, інші — як виборці.