Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Півтисячі пасічників із Київської, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Чернігівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Волинської областей зібралися на Рівненщині на «Малий бджолярський круг», щоб ось так своєрідно відкрити медовий сезон. Серед учасників – відомі бджолярі, апітерапевти, медовари.
«Рівненщина славиться традиціями бджолярства, офіційно в нас зареєстровано майже півтисячі господарств, які цим займаються», – розповідає заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко. – Скажімо, гощанське підприємство «Країна меду» експортує в країни ЄС продукції на п’ять мільйонів євро в рік. Це гарний приклад того, що галузь економічно вигідна та достатньо перспективна».
Втім, бджолярство цікаве для Рівненщини і з точки зору туризму. Так, у цьому сезоні стартує новий туристичний маршрут «Медове коло», який створений у тому числі задля збереження бортництва (ще збереглися родини, які збирають мед диких бджіл) та популяризації його серед туристів.
Пасічники поділилися секретами менеджменту медового бізнесу – як зробити власну продукцію більш конкурентоздатною, обговорили методи лікування медом – апітерапію, виробництво косметики з меду, медоваріння.
Майстер-класи, ярмарки медової продукції, спілкування на свіжому повітрі, – все це супроводжувало «Малий бджолярський круг». Не виключено, кажуть його організатори, що незабаром він перетвориться на великий: адже мед – не лише перевірений століттями природний антибіотик, а й головний експортний продукт України на ринки ЄС. До речі, свої квоти наші бджолярі вичерпують миттєво. До того ж, ми щороку забезпечуємо 5% світового виробництва меду.