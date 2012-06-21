Триває боротьба міської влади за збереження історичних артефактів, виявлених під час археологічних розкопок на місці будівництва багатофункціонального ТРЦ на Поштовій площі.
Вичерпавши всі можливості «мирно» вирішити проблему із забудовником, останнім часом столичні депутати стали категорично виступатза те, щоб розірвати інвестиційний договір із ТОВ «Хенсфорд Україна», яке фінансує зведення центру.
Нещодавновідбулося засідання постійної комісії Київради з питань власності. Депутати хоча й проголосували за створення музею на Поштовій площі, але рішення не передбачало розірвання інвестдоговору, яке може обійтися міському бюджету в півмільярда гривень. У нинішньому ж проекті рішення Київради є три варіанти припинення його дії.
Перший із них, можна сказати, «мировий» – за згодою сторін. Він передбачає, що організатор інвестиційного конкурсу – Департамент економіки та інвестицій міськадміністрації разом із замовником виконання передбачених договором робіт комунальним підприємством «Дирекція будівництва дорожньо транспортних споруд Києва» протягом семи днів від прийняття цього рішення Київрадою повинні направити інвестору – ТОВ «Хенсфорд Україна» письмову пропозицію: за згодою сторін припинити договір у його нинішній редакції.
Другий варіант прописує процедуру розірвання інвестдоговору в односторонньому порядку. Тобто міськадміністрація спільно з КП «Дирекція будівництва дорожньотранспортних споруд Києва» і Департамент економіки та інвестицій КМДА в 15-денний термін після прийняття цього рішення повинні проаналізувати всі факти невиконання чи неналежного виконання інвестором умов договору, на підставі яких його можна розірвати.
У випадку ж, якщо небуде виявлено жодних його порушень інвестором, можна вдатися до третього варіанту – розірвання договору через суд. Для цього можна послатися на 652- гу статтю Цивільного кодексу, яка передбачає, що підставою для припинення інвестдоговору в односторонньому порядку є істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при його укладенні. Такими обставинами, без сумніву, можна вважати безцінні старовинні артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі, які потрібно зберегти, а продовження будівництва ТРЦ загрожує їх знищенням.
Поки що невідомо, який остаточний варіант оберуть депутати, але проект ухваленого ними майже одноголосно рішення передбачає припинення дії інвестдоговору протягом 40 днів від його прийняття.
Микола ПАЦЕРА
для «Урядового кур'єра»