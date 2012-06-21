Станом на 22 березня, ціни на бензин в Україні продовжували зменшуватися. Приміром, 1 літр А-95 коштував від 27,6 до 27,95 гривень. Ще 16 березня літр бензину цієї марки коштував 28 гривень. Зокрема, А-95 подешевшав із 19 лютого по 22 березня практично на 8%. Це стосується й інших марок бензинів.
Дизельне паливо за період з 1 лютого по 22 березня подешевшало в середньому на 8%.
Деякі аналітики впевнені, що курс долара по відношенню до гривні до літа буде знижуватися. Таким чином, до червня-липня 2018 року бензин може подешевшати ще на 1 гривню за літр.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив «Урядовому кур’єру», що стримує подальше зменшення цін на нафтопродукти (поки тимчасово) сьогодні та обставина, що деякі нафтопереробні заводи України закриті на планові ремонти. «Як тільки такі ремонти ближче до травня-червня місяця будуть закінчені, пропозиція нафтопродуктів в Україні значно збільшиться, а їх вартість ще більше знизиться», — зазначив він.
Аналітики стверджують, що останнім часом Антимонопольний комітет пильнує за можливими картельними змовами компаній, які постачають нафтопродукти, щодо завищення цін на бензин і дизельне паливо. Так, сьогодні Комітет вирішує питання щодо стягнення штрафів з шести автозаправних компаній, які підвищили ціни на бензин. Їхні розміри можуть досить значними. Всі ці обставини сприяють тому, що вартість автомобільного палива в Україні знижується, і знижуватиметеся й надалі.