Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Ціни на м’ясо та м'ясні продукти вітчизняних виробників продовжують зростати. У Держстаті підрахували, що в березні найбільше подорожчало м'ясо свійської птиці – на 2,5%. Майже на 1% додала у ціні свинина. Подорожчання зачепило також ковбасні вироби.
Економісти стверджують, найближчим часом слід чекати на зростання цін на курятину та свинину в магазинах.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», за словами голови Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка ціни на деякі товари в супермаркетах протягом двох з половиною місяців нового року у зв’язку зі зміцненням гривні зменшилися. В основному стала нижчою вартість тих продуктів, які мають короткі терміни споживання: деякі види м’яса, молочних товарів. Аналітика стверджує, що зниження цін торкнулося 31 найменування продуктів. Проте 71 вид товарів трохи подорожчав. Однак фінансові експерти застерігають, що у травні курс гривні знову почне падати, тож за цієї умови продукти до літа подорожчають у середньому на 5%, а деякі — на 15%».
Якщо цього не станеться і гривня триматиметься у звичних межах — 26—26,7, то ціни в середньому зростуть не більш ніж на 1%.