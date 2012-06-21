Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
28 квітня, на Тернопільщині в Шумському районі розпочнуть легендарну та найбільшу в Україні спортивно-патріотичну теренову гру «Гурби-Антонівці». Вона триватиме впродовж трьох днів. Її організаторами є Міністерство молоді та спорту України, облдержадміністрація у партнерстві з Молодіжним націоналістичним конгресом.
Теренову гру вже у шістнадцяте відкриють на місці найбільшого в історії бою Української повстанської армії проти НКВС, що відбувся 1944 року на межі теперішніх Тернопільської та Рівненської областей. Майже 400 юнаків і дівчат, кажучи словами організаторів заходу, відірвуться від цивілізації, випробовуватимуть себе в екстремальних ситуаціях, набуватимуть неоціненного досвіду в командній роботі. Ночуватимуть учасники гри без наметів, просто неба, про організоване харчування для них тут також не подбають. Гра відбуватиметься у лісі площею 20 квадратних кілометрів та триватиме 60 годин без перерви.
До боротьби встануть два курені – «Вовки» та «Леви». Вони водночас, як це було в УПА, ділитимуться на підрозділи – чоти та рої. Дві команди змагатимуться між собою за прапори одна одної.
У Молодіжному націоналістичному конгресі кажуть, що чимало учасників цього вишколу займаються громадською та волонтерською діяльністю, багато з них брали участь в обороні рідної землі проти сусіда-агресора й зараз захищають країну в російсько-українській війні. Зокрема, 2015 року захід присвятили пам’яті Героя України, учасника та ройового гри «Гурби-Антонівці», тернополянина Володимира Гарматія, а 2016 року – сумчанина Романа Атаманюка.
На тереновій грі молодь не лише долучається до героїчної української історії, а й випробує власні моральні та фізичні якості, знайдек нових друзів.
За традицією перед грою молодь впорядкує територію та музей «Штаб УПА-Південь», що в Шумському районі на Тернопіллі. Після закінчення спортивно-патріотичного заходу юнаки та дівчата вийдуть на екологічну акцію з прибирання лісу.