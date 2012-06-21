Олег ГРОМОВ,
Урядовий кур’єр»
Як заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, від варіантів приватизації або оренди портів уряд наразі відмовляється. Україна виходить на той формат, що всі державні порти після ухвалення Закону України «Про концесії» будуть передані в концесію в залежності від ситуації на 25 і 49 років або на інший строк.
Держава налаштувалися на те, щоб стати хабом між Європою і Азією, а статися це може тільки із заходом в Україну великих міжнародних компаній, які впровадять нові бізнес-схеми і забезпечать стабільний вантажопотік.
У зв’язку з цим, уряд прийняв рішення, що українські державні порти будуть передаватися виключно в концесію.
Нагадаємо, ще минулого року Фонд Державного майна України збирався виставити низку портів на приватизацію. Рівно рік тому було заявлено про приватизацію Маріупольського торговельного порту. Тоді голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський зазначав, що цей порт працює дуже ефективно і його не слід приватизовувати.
Крім Маріупольського морського торгового порту також хотіли виставити на продаж порти «Південний», «Чорноморськ», Одеський і Бердянський.