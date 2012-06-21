Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Свого часу Черкащина однією з перших, ще до набуття чинності відповідного закону, почала застосовувати систему електронних закупівель ProZorro. Йшлося про економію коштів громади, їхнє раціональне використання і, що не менш важливо, мінімізацію корупційних ризиків. Застосування замовниками області системи електронних закупівель ProZorro тільки торік дало змогу зекономити 262 млн. грн.
Цими днями зроблено ще один рішучий крок до прозорої роботи органів влади: область розпочала співпрацю з державним підприємством «СЕТАМ» Міністерства юстиції України. Відповідний меморандум разом з ним підписали облдержадміністрація та обласна рада. Документ передбачає співробітництво у сфері побудови в Україні прозорої, ефективної та дієвої системи електронних торгів для реалізації активів, а також створення дієвого ринку електронної комерції та дотримання принципів економічної конкуренції.
ДП «СЕТАМ» має досвід і авторитет у сфері прозорої та максимально ефективної реалізації майна за принципом англійського аукціону. Кілька місцевих рад області вже приєдналися до його системи OpenMarket.
Як розповів директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов, з початку адміністрування системи OpenMarket підприємство реалізувало 24 466 тисяч лотів, загальною вартістю понад 3,95 млрд. грн. Ціни реалізації, порівняно зі стартовими, у середньому зросли більш як на 12%. Надходження до державного бюджету від діяльності ДП «СЕТАМ» становлять понад 300 млн. грн.