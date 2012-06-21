На Сумщині розпочато проект «Державність та патріотизм», який передбачає широке ознайомлення жителів краю із видатними земляками — державними, військовими, культурними діячами, чий внесок у здобуття України незалежності особливо вагомий.
Пересувна виставка завітає до сотень освітніх та інших закладів, щоб насамперед молодь знала про тих, хто в різні часи боронив рідну землю, виборюючи право України на незалежність.
Інформаційні плакати охоплюють масштабний відрізок часу — із козацької доби до сьогодення: українське відродження, Українську революцію 1917—1921 років, повстанський рух, Другу світову війну, інакодумство на Сумщині у 1960—1980-х роках.