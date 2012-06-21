Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка організовує найрізноманітніші заходи, в тому числі й з популяризації закладу. Зовнішній вигляд Дому Франка, інтер'єр, певні предмети експозиції, персоналії, особисті враження, зрештою, все, що стосується музею та родини видатного письменника, треба, не описати, а намалювати. І це завдання для юних художників, яких запросили взяти участь у творчому змаганні «В гостях у Франка».
Свій художній талант у конкурсі можуть проявити, випробувати хлопці та дівчата від шести до сімнадцяти років. Їхні роботи оцінюватимуть у трьох вікових категоріях. Творче змагання вже триває й відбуватиметься ще впродовж усього квітня. У травні ж, як каже директор музею Богдан Тихолоз, під час святкування Дня музею та Днів пам'яті Івана Франка 30 юних художників, роботи яких відбере фахова комісія, запросять взяти участь у «Франковому пленері». Тоді художня рада й відбере твори переможців і нагородить пам'ятними подарунками.