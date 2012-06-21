Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Понад шість мільйонів гривень боргів погасили неплатники аліментів Херсонської області. В області з 14 лютого працює регіональний штаб, який координує роботу зі стягнення виплат на дітей. Під час чергового засідання його учасники обговорили реалізацію та застосування основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».
За словами начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області Костянтина Хутковського за місяць роботи штабу було здійснено понад тисячу виїздів та спілкування з боржниками, як результат, –погашено шість мільйонів гривень боргу неплатниками аліментів.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Балонь підкреслив, що працівники управління юстиції використовують усі законні методи впливу на злісних неплатників аліментів, і як наслідок є налагоджена співпраця у цьому напрямку із облдержадміністрацією, прикордонною службою, регіональним сервісним центром МВС, поліцією, тощо. Також він запевнив, що облдержадміністрація всіляко сприятиме ініціативам територіальним управлінням юстиції: «Влада не стоїть осторонь проблем, а ефективно шукає шляхи для їх вирішення. Завдяки спільним зусиллям зможемо захистити право кожної дитини на гідне життя, оскільки щасливі діти – це найбільший скарб».