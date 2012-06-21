Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
150 дітей з Донецької області Великодні свята відзначатимуть на Тернопіллі. Вже 6 квітня їх радісно та тепло зустрічатимуть на залізничному вокзалі в обласному центрі. Відтак кілька днів вони відпочиватимуть, ознайомлюватимуть з пасхальними народними традиціями.
Заходи з дозвілля для хлопців і дівчат зі сходу країни підготували у Кременецькому, Тернопільському, Зборівському, Шумському, Збаразькому та Лановецькому районах. А у Світлий понеділок на них чекає культурна програма в Тернополі. З дітьми з Донеччини зустрінеться також голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.
Варто зазначити, що такі події в межах культурного обміну «Схід і Захід разом» уже стали традиційними й відбуваються кілька років поспіль не лише на Великдень, а й на Різдво.