Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Перша група дітей вже прибула до соляного підземелля на глибині 288 метрів — спелеосанаторію «Соляна симфонія» у місті Соледар на Донеччині. Йдеться про малих жителів прифронтового Донбасу, які безкоштовно пройдуть тут курс лікування і реабілітації завдяки реалізації гуманітарної акції з благодійної реалізації книги «Листи здалеку» військового журналіста Бориса Кутового.

«Урядовий кур’єр» став інформаційним партнером цього проєкту і ми вже розповідали, що він стартував у липні з ініціативи автора книжки, за підтримки командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Національної спілки журналістів України, ДП «Артемсіль» та кількох вітчизняних видань, серед яких, окрім «Урядового кур’єра», газета «Голос України» та ІА «Армія Inform». Було вирішено, що всі кошти, виручені від продажу дилогії «Листи здалеку», будуть витрачені для лікування і реабілітації дітей Донбасу із соціально незахищених родин. І ось перша група — 12 дітлахів вже розпочали курс підземного санаторного оздоровлення.

Малі пацієнти приїхали до «Соляної симфонії» із селищ Зайцеве, Новолуганське, Миронівське та інших населених пунктів прифронтового краю, що довгі шість років потерпають від обстрілів з боку проросійських незаконних збройних формувань. Отож тепер у них є гарна можливість підлікувати не тільки органи дихання у соляних печерах та кімнатах, а й просто набратися в унікальному підземеллі позитивних емоцій, яких, на жаль, часто бракувало на поверхні поблизу лінії зіткнення.