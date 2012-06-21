Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Десятеро дітей учасників АТО з восьми районів Львівщини тиждень поправлятимуть власне здоров’я, відпочиватимуть у грузинському курортному місті Бакуріані. Як поінформували в прес-службі ОДА, поїздку хлопчиків і дівчаток організували у межах соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» за підтримки й сприяння Львівської обласної державної адміністрації, Посольства України в Грузії та Міністерства освіти Грузії.
Тим часом з обласної скарбниці на втілення Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні виділили днями понад 264 тисячі гривень. Ці кошти спрямували на виплату соціальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні. Кожна дитина отримає наразі 2,5 тисячі гривень.
Принагідно зазначити, що на виплату соціальної допомоги дітям такої категорії з початку нинішнього року виділили 1,4 мільйона гривень. Узагалі ж на реалізацію цієї обласної програми цьогоріч передбачають 27 мільйонів гривень.