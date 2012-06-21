Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У центральній міській бібліотеці Слов’янська на Донеччині провели ярмарок професій, орієнтований на місцевих старшокласників. Завдяки сприянню міського центру зайнятості свій «товар» насамперед пропонували тутешні навчальні заклади Слов’янська: Донбаський державний педагогічний університет, професійні аграрний та машинобудівний ліцей, енергобудівельний та хіміко-механічний технікуми, коледжі Національного авіаційного університету та державної машинобудівної академії. Також на ярмарок завітали представники Національного медичного університету, Донбаської Національної академії будівництва та архітектури, технологічного технікуму з Краматорська, та також Донецького Національного технічного університету, який змушений був переїхати з Донецька до Покровська.
«Раніше наш виш входив до п’ятірки кращих в Україні, а нині через об’єктивні причини – до десятки, – розповідає слов’янським старшокласникам кандидат технічних наук, доцент Донецького НТУ Андрій Топоров. – У нас є 35 спеціальностей і 47 магістерських програм, працює велика лабораторна база, а наші студенти проходять стажування у Німеччині, Франції, Португалії».
Само собою, на ярмарку пропонується широкий вибір кваліфікованих робітничих професій, які сьогодні користуються великим попитом на ринку праці. Приміром, у Слов’янському машинобудівному ліцеї готують майбутніх зварювальників і газозварювальників, станочників широкого профілю, операторів комп’ютерного набору. А ще представники окремих начальних закладів провели не тільки відповідну профорієнтаційну роботу й влаштували майстер-класи деяких фахів. Отож вибір тепер за учнями випускних класів, а для тих, хто ще не визначився, подібні ярмарки професій його організатори пообіцяли провести ще не один раз.