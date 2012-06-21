Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Однією з ключових тем 34-ї сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, що відбулася в Страсбурзі, було питання захисту прав людини. Українська делегація поставила завдання активізувати роботу цієї поважної інституції на підтримку внутрішньо переміщених осіб – адже внаслідок дій країн-агресорів люди стають біженцями на власній землі.
«Україна має свій досвід роботи з тими, хто постраждав від військових конфліктів. У нас це близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Але мова не лише про Україну. Проблеми «сірих зон» багаторазово озвучувалися в Раді Європи. Люди, які з тих чи інших причин змушені там жити, потребують психологічної допомоги, соціальної адаптації, вирішення проблем із працевлаштуванням та проживанням », – відзначила у виступі член української делегації в Конгресі депутат Рівненської обласної ради Світлана Богатирчук-Кривко.
Як результат – рекомендації щодо захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні буде включено до тематичного посібника із захисту прав людини, який готує Рада Європи.
«На нашу підтримку виступили представники Німеччини, Грузії, Великобританії, – поділилася європарламентар із Рівного. – Отже, ми вкотре отримали міжнародну підтримку, і це важливо».
Нагадаємо, 21 лютого 2018 року Комітет міністрів Ради Європи затвердив План дій для України на 2018-2021 роки. Заходи спрямовані на підтримку реформ, які мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії.
Згідно з планом, Рада Європи продовжить надання Україні допомоги в реформуванні судової системи, правоохоронних органів, а також у децентралізації та боротьбі з корупцією. Окрему увагу буде приділено захисту прав внутрішніх переселенців і питанням безпеки журналістів.