Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В XIII Міжнародному конкурсі юних піаністів Володимира Крайнєва, що відбувається за підтримки голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, беруть участь більше півсотні піаністів з 10 країн: США, Канади, Австралії, Литви, Чехії, Грузії, Румунії, Казахстана, Австрії, України.
Захід традиційно проходить у стінах Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату та триватиме дев’ять днів, протягом яких юні музиканти демонструватимуть свої таланти під час змагань у трьох турах. Як зазначають організатори конкурсу, особливий інтерес для глядачів та і самих конкурсантів представлятиме третій тур конкурсу під час якого учасники молодшої групи виконуватимуть фортепіанні концерти у супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський». Учасники конкурсу старшої групи будуть виконувати фортепіанні концерти у супроводі Академічного симфонічного оркестру Харківської обласної філармонії.
«Протягом 20 років відкривав цей конкурс наш вихованець Володимир Крайнєв, – нагадав директор Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату Валерій Алтухов. – Це єдиний піаніст з України, який отримав 1-у премію в 1980-му році на Міжнародному конкурсі Чайковського. Тоді це було неймовірне досягнення, ніхто до сьогодні не може повторити цей подвиг».
Цього року відкриття конкурсу Крайнєва було відзначено здійсненням його мрії та мрії всіх викладачів і вихованців музичної школи – в дар від меценатів конкурс отримав рояль Steinway, на якому й будуть проводитися конкурсні прослуховування у Великій залі школи.
«Це як казка. У цьому році ми отримаємо три нових роялі для нашої школи, – розповів Валерій Алтухов. – У конкурсу багато друзів. Я вдячний, що всі ми єдині в цьому конкурсі – і обласна державна адміністрація, і Харківська філармонія, й опера, і молодіжний симфонічний оркестр, і меценати».
ДОВІДКА «УК»
Конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва проходить у Харкові з 1992 року (1 раз на 2 роки). З 1997-го він входить до Європейської Спілки молодіжних музичних конкурсів (EMCY). Учасники розподілені на дві вікові групи: молодшу (7 – 13 років) та старшу (14 – 18). Також із 2016 року в рамках цього творчого проекту проводиться однотуровий конкурс в номінації «Дебют» за трьома віковими групами (7 – 9, 10 – 11 та 12 – 13 років).