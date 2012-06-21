Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Всеукраїнська конференція «Творча та педагогічна діяльність М. Т. Лисенка: надбання сучасного виконавського мистецтва України», приурочена до 100-річчя від дня народження відомого діяча української культури, збирає у Харкові понад сотню знавців народних музичних інструментів з усієї країни. До Харкова 24 березня з’їдуться представники навчальних закладів культури і мистецтва з Київської, Харківської, Херсонської, Полтавської, Львівської, Сумської, Одеської, Запорізької, Чернігівської областей. Це викладачі класу домри, балалайки, гітари, а також музиканти-народники Слобожанщини.
У програмі заходу, організованого Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти (Київ) та Обласним навчально-методичним центром підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів (Харків) – пленарні засідання, знайомство з педагогічним досвідом провідних викладачів харківської школи виконавства на народних інструментах, майстер-класи, відкриті уроки, доповіді, концерти, презентація навчально-методичної літератури, круглий стіл тощо. У роботі конференції також візьмуть участь представники професорсько-викладацьких складів Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, Харківського музичного училища ім. Б. М. Лятошинського, Харківського вищого коледжу мистецтв.