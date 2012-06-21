Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» у Харкові наприкінці лютого сталася низка аварій на тепломагістралі, внаслідок чого без опалення залишилися сотні об’єктів житлової та соціально-побутової сфери. Наразі, за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), в результаті якої в Харкові протягом 10 днів відбулося 7 масштабних аварій на тепломережах, відкрите кримінальне провадження, керівництво яким здійснює прокуратура Харківської області.
За словами прес-секретаря прокурора Харківської області Віти Дубовик, починаючи з 22 лютого в Шевченківському, Київському, Немишлянська, Індустріальному, Слобідському, Основ’янському районах Харкова відбулися, принаймні, 6 аварій на тепломагістралях. Через пориви труб без тепла залишилося близько 700 об’єктів: житлові будинки, навчальні заклади, медичні установи тощо.
Прес-секретар, зокрема, зазначила, що в жовтні 2017 року керівництво міськвиконкому та відповідних комунальних підприємств відзвітували перед громадськістю про готовність мереж до опалювального сезону. «Тепер поліція слідчим шляхом перевірить, яким чином і в якому обсязі виділялися і використовувалися кошти на підготовку до зимового періоду, хто відповідальний за готовність комунального господарства до роботи», –заявила Віта Дубовик. Вона також пояснила, що санкція статті «службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.