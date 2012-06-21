Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора у Львові розпочався І Міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах імені В. Антоніва та М. Закопця. За інформацією прес-служби ОДА, загальна кількість учасників становить понад 210 осіб. Приїхали вони не лише з українських міст, а й з Польщі, Литви, Чехії, Білорусі, Молдови. Конкурсанти змагаються у чотирьох вікових категоріях і демонструватимуть майстерність свого виконання на флейті, гобої, кларнеті, саксофоні, фаготі, трубі, тромбоні, валторні, тубі.
Переможців творчого змагання нагородять інструментами провідних фірм та аксесуарами для духових інструментів. Учасники й гості також можуть повернутися з конкурсу з новою моделлю духових інструментів й аксесуарів, адже матимуть можливість їх придбати.
Організатори міжнародного конкурсу подбали й про цікаві виставки. Тож запропонують оглянути експозиції дерев’яних духових і мідних духових інструментів польських виробників, а також музичних інструментів фірми «In Jazz» (Україна).