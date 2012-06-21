Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомили в Державній податковій інспекції в місті Суми, з початку року до місцевих бюджетів надійшло 4,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з відповідним минулорічним періодом це більше на 0,5 мільйона, або 15%.
Найвагоміша частка – 3,7 мільйона гривень – припадає на юридичні, решта – фізичні особи.
Що стосується географії, то першість за власниками нерухомості в Сумах та Сумському районі. За ними – Білопільський та Краснопільський райони.
Йдеться про фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості і повинні сплачувати відповідний податок.