Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На сцені Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна відкрився 6-ий фестиваль театрального мистецтва «Чехов – Фест».
Представницький захід розпочався виставою за документальним проектом і участі легендарної актриси Ади Роговцевої «Свідоцтво про життя», в якому акртира розповідає про свою творчу долю, зустрічі з видатними режисерами, акторами тощо. У спектаклі задіяне гроно відомих акторів, які додають роботі особливої витонченості і шарму. Режисер вистави – донька актриси Катерина Степанкова.
Загалом упродовж 10-ти днів сумчани і гості міста зможуть побачити низку цікавих і непересічних спектаклів у виконанні творчих колективів із Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська та інших міст.