Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 150 військовослужбовців прибули до Тернополя на постійне місце дислокації із зони проведення антитерористичної операції. Ешелон з особовим складом і технікою підрозділу артилерійської бригади зустрічали урочисто. Разом з рідними та близькими воїнів з поверненням вітали тернополяни, священнослужителі, а також голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Він подякував артилеристам за відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, героїзм і вручив медалі «За службу Україні» та подяки.
Очільник області наголосив, що бойова тернопільська окрема артилерійська бригада – це військова гордість краю. Понад п’ять тисяч військовослужбовців пройшли шляхами війни. Степан Барна також наголосив, що для Тернопільщини відновлення військових частин і надалі залишатиметься головним завданням. Зараз у краї працюють над розвитком інфраструктури артилерійської бригади. Такі ж кроки допомоги та підтримки допоможуть покращити умови перебування наших військових на постійному місці дислокації також у Чорткові, Теребовлі, Бережанах, а в перспективі – й у Кременці.