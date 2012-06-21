Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді вчора, 22 березня вдруге стартував міжнародний відкритий конкурс на честь Дезидерія Задора – видатного піаніста, композитора, заслуженого діяча мистецтв України, органіста, диригента, педагога, першого директора музичного училища в обласному центрі Закарпаття. Учасниками конкурсу, який триватиме чотири дні, є талановиті піаністи з десяти областей України, а також Угорщини, Словаччини та США.
Слухачі матимуть унікальну нагоду ознайомитися з виконавськими фортепіанними школами як окремих регіонів України, так й інших країн. На урочистому відкритті конкурсу в обласній філармонії присутніх, учасників і членів журі привітали Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла, заступник директора департаменту культури Закарпатської облдержадміністрації Ілдико Молнар.
Як підкреслювали виступаючі на відкритті, конкурс – це не лише творче змагання, а й форум педагогів різних поколінь, обмін досвідом, окреслення перспектив подальшого розвитку музичної культури нашого Закарпаття й України, популяризація музичної спадщини, якій самовіддано служив Дезидерій Задор.
До слова, Ужгород є малою батьківщиною видатного музиканта. Тут він у далекому 1912 народився, провів дитячі і юнацькі роки, сформувався, як особистість і по-справжньому захопився музикою. В Ужгороді музикував на органі під час церковних служб, виступив із першими сольними фортепіанними концертами, зробив перші композиторські спроби. Тоді ж збирав багатий музично-пісенний фольклор Закарпаття.
Після закінчення Празької консерваторії, в якій Дезидерій Задор уперше в її історії на «відмінно» оволодів трьома спеціальностями – орган, фортепіано, диригування, молодий виконавець займався у «Школі вищої майтерності» у класі відомих у Європі музикантів – Вятезслава Новака (композиція) та Вільгельма Курта (фортепіано).
Повернувшсь до Ужгорода, Дезидерій Задор розбудовував професійне музичне мистецтво в краї. Згодом – професор Львівської консерваторії історії, де викладав до кінця життя. Його роль музикознавці порівнюють із роллю Бедржиха Сметани для чеської музики, Ференца Ліста – для угорської чи Станіслава Людкевича – для української. Іменем Дезидерія Задора названо Ужгородське державне музучилище.