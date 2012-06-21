Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже втретє поспіль у ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» в рамках соціального проекту «Маминими руками» відбувся традиційний конкурс рукодільниць та доброчинний ярмарок.
Участь у ньому взяли 35 співробітниць об’єднання, які представили майже 70 власноруч виготовлених виробів. Виручені за них кошти передано родинам загиблих у зоні АТО машинобудівників – Ігоря Завального, Сергія Палешка, Ігоря Косточки, Дмитра Лісовенка та Андрія Степанця.
Кращими визнано роботи Олени Рижик, Марини Макарової та Лариси Ніколаєнкової, хоча всі без винятку вироби народних майстринь знайшли своїх прихильників.
Вітаючи учасників конкурсу і ярмарку, генеральний директор об’єднання Олексій Цимбал наголосив, що проект «Маминими руками» припав до душі сумським машинобудівникам. Він увібрав у себе і момент змагальності, і можливість зробити добру справу.
І це стосується не тільки учасниць, а й великої кількості заводчан, які об’єднуються навколо шляхетної мети – допомоги сім’ям працівників-учасників АТО, які загинули за незалежність рідної країни.
Від ПАТ «Сумське НВО» дружини і діти героїв новітньої війни одержали подарунки.