Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У тимчасово окупованого проросійськими збройними формуваннями Донецьку українські активісти розповсюдили листівки із нагадуванням про мирні мітинги місцевих жителів, які у березні 2014 року виступали за єдність України і проти «руської весни».
Одне із таких велелюдних зібрань відбулося 5 березня на центральній площі Леніна, де російські «туристи» та місцеві «патріоти Донбасу», озброєні палицями, металевими ланцюгами, камінням тощо затіяли бійку з мешканцями міста під українськими прапорами. Листівки скинули над Донецьком з безпілотника, а відчайдухи-активісти власноруч розклеїли їх у людних місцях на будинках, парканах, стовпах і навіть на дошках оголошень. Відносно лаконічний текст досить промовисто нагадав багатьом нинішнім безробітним, знедоленим і розчарованим жителям обласного центру про події чотирирічної давнини: «10 тисяч сміливих заради 45 мільйонів єдиних».