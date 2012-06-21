Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З першого червня у Харкові буде автоматизовано процес видачі довідок про склад сім’ї. Проект рішення «Про введення електронних сервісів з надання інформації в сфері реєстрації місця проживання» затверджено 28 березня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.
Як повідомив директор департаменту реєстрації Олег Дробот, з моменту введення електронних сервісів всім зовнішнім органам і структурним підрозділам міської ради буде надана можливість дистанційно отримати веб-доступ до Реєстру територіальної громади Харкова і, відповідно, всю необхідну інформацію. При цьому самі заявники зможуть замовити довідку в режимі онлайн.
«Автоматизація цього процесу, яка передбачена даним рішенням, дозволить органам безпосередньо між собою, через засоби електронного зв’язку обмінюватися такою інформацією і генерувати відповідні довідки. Ми плануємо з моменту впровадження цієї реформи відразу відсіяти 75% випадків, в яких харків’янам необхідно буде в паперовому вигляді отримувати таку довідку», – зазначив Олег Дробот.
Разом з тим, як уточнив директор департаменту, у харків’ян залишиться можливість отримати довідку в паперовому вигляді, звернувшись до дільниць КП «Жилкомсервіс», ОСББ та адміністрацій районів. Видачу довідок планують організувати також у центрах надання адміністративних послуг, КП «БТІ» та через інші авторизовані департаментом реєстрації суб’єкти надання послуг. Для мешканців приватного сектору електронний сервіс з видачі довідок онлайн запрацює з 1 січня 2019 року.