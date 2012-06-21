Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині продовжують активно практикувати нові форми співпраці з безробітними, аби ті мали змогу набути спеціальності, затребувані на сучасному ринку праці. З-поміж них – дуальне навчання.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, новинка базується на соціальному партнерстві і формує нову модель професійної підготовки кваліфікованих робітників із обов'язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики.
Впроваджуючи елементи дуальної системи, вдається уникати розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищувати якість підготовки кадрів з урахуванням вимог роботодавців.
Тож служба зайнятості і роботодавці об’єднують зусилля у вирішенні завдань з проходження професійно-практичної підготовки зареєстрованих безробітних та їх подальшого гарантованого працевлаштування.
Як повідомили в обласному центрі зайнятості, новинкою центру вже зацікавилися перші підприємці. Вони активно замовляють собі кадри з людей, які тимчасово не мають роботи.
Так, асоціація перукарів міста Суми підготує 50 перукарів-модельєрів, Сумська дирекція ПАТ «Укрпошта» – 10 операторів поштового зв’язку, ТОВ «Сумитеплоенерго» – 50 операторів котельні, ТОВ «КБ-Екопродукт» – 24 зварника пластмас, конотопське КП «Теплогарант» – 150 машиністів, кочегарів котельні тощо.
Як підсумовує Володимир Підлісний, замовлення від роботодавців продовжують надходити, що свідчить про пожвавлення на регіональному ринку праці. Якщо торік служба зайнятості підготувала для різних галузей економіки майже шість тисяч фахівців, то цього року завдяки запровадженню елементів дуальної системи навчання безробітних показник зрости щонайменше вдвічі.
ДОВІДКА «УК»
Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.