З початку року 207 836 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, вже подано до реєстру НАЗК станом на 6 березня 2018 року.
Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня поточного року.
«У Національному агентстві продовжує роботу оперативний штаб для допомоги суб’єктам декларування, – розповіли оглядачу «Урядового кур’єра» в прес-службі НАЗК. – Звернутись до штабу можна за телефонами +38(044)200-06-63, +38(044)200-0664, +38(044)200-0665, +38(044) 200-0662 або особисто прийти за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів,28, кабінет 105».