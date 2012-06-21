Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Експорт українського борошна з початку 2017/18 МР станом на 25 квітня 2018 року склав 373,3 тис. т., що на 23,3% (або 70,7 тис. т) вище показника за аналогічний період минулого сезону.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.
Експорт зерна за відповідний період склав 33,3 млн т, що на 3 млн т (або 8,4%) нижче показника за аналогічний період минулого року (36,3 млн т). Так, обсяги експорту пшениці з початку сезону знизилися на 3,7% і склали майже 14,9 млн т, ячменю — на 19,3% (4,13 млн т).
Поставки кукурудзи на зовнішні ринки в порівнянні з показниками минулого сезону скоротилися на 9,6% — до 14 млн т проти 15,6 млн т за той же період 2016/17 МР.
Експорт жита на звітну дату склав 32,7 млн т.
Нагадаємо, що експорт борошна з України з початку 2017/18 МР станом на початок січня 2018 року склав 251,2 тис. т, що на 44,3 тис.т (або 21,4%) вище за показник попереднього сезону.
Ще донедавна половина всього українського експорту борошна вивозилася до Північної Кореї. Проте згодом Україна відкрила для себе ринки Ізраїлю, Палестини, Молдови, Індонезії. Також влітку 2017 року Україна розпочала експортувати борошно до країн Південної Америки.