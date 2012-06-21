Національне агентство з питань запобігання корупції з початку проведення повних перевірок (2017-2018 роки) е-декларацій направило до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 22 обґрунтовані висновки.
Серед посадовців, щодо яких затверджено висновки – міністр, народні депутати, прокурори, голови, їхні заступники та депутати місцевих рад, державні службовці категорії «Б» та інші.
За результатами перевірок декларацій таких посадовців встановлено відображення в них недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З урахуванням підслідності до НАБУ скеровано 7 обґрунтованих висновків, до органів Національної поліції – 10, до органів прокуратури – 5.
Відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону «Про запобігання корупції» у разі виявлення ознак такого правопорушення, Нацагенство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинення правопорушення.
«Затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до спеціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не є свідченням вчинення особою правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування»,– зазначили оглядачу «Урядового кур’єра» у прес-службі Національного агентства з питань запобігання корупції.