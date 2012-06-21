Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 400 педагогів з десяти областей України, а також закордонні гості, а саме з Польщі, два дні брали участь у фестивалі освіти «Вчителі майбутнього». Захід у Львові організовували громадська спілка «Освіторія», холдинг емоцій «!FEST» за підтримки департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації й управління освіти департаменту гуманітарної політики міської ради.
Упродовж двох днів учасники фестивалю мали можливість побувати на лекціях з філософії освіти, репрезентаціях освітніх ініціатив і проектів, взяти участь у практичних майстер класах, відвідати ярмарок освітніх технологій. Звісно ж, тривали й дискусії на актуальні теми. В «Освітній кав’ярні» можна було поспілкуватися про освіту та її майбутнє. У фестивальних рамках відбулися й інші цікаві заходи.