Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині 86% мешканців Львівщини бачать майбутнє України в Європейському Союзі та 80 % – у системі Північноатлантичного оборонного альянсу. Такі цифри голова облдержадміністрації Олег Синютка навів під час регіонального семінару «Україна-НАТО: формула безпеки». А ще підкреслив, що НАТО – це не лише військова потуга, а й стандарти життя у всіх царинах.
Цей захід тривав у Львові два дні. За цей час, як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, учасникам семінару репрезентували діяльність НАТО, зокрема, його базові засади, механізми прийняття рішень. Ознайомили також із сутністю кібернетичної безпеки в політиці альянсу, в тому числі й як НАТО допомагає Україні у сфері кіберзахисту. Порушили питання юридичних підстав для вводу військового контингенту Північноатлантичного альянсу та того, чи впливає НАТО на економічний розвиток, інше. Присутні на семінарі могли також переглянути відеофільм «Альянс свободи».
Принагідно зазначити, що семінар «Україна-НАТО: формула безпеки», крім Львова, вже відбувся в Тернополі, Чернівцях, Харкові, Дніпрі, Одесі.